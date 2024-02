Tunisia: ex presidente Marzouki condannato a 8 anni per dichiarazioni sui social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Repubblica tunisina, Moncef Marzouki, 78 anni, è stato condannato stasera, in contumacia, a otto anni di carcere per via di alcune dichiarazioni pubblicate sui social network. Lo ha confermato Mohamed Zitouna, portavoce della Sezione penale del Tribunale di primo grado di Tunisi, all'emittente radiofonica privata "Mosaique Fm". Emigrato a Parigi da diversi anni, nei confronti dell'ex capo dello Stato, in carica dal 2011 al 2014, era stata un'indagine per "tentativo di cambiare la forma di governo, incitamento ad armarsi o a provocare disordini, omicidi o saccheggi sul territorio tunisino". (segue) (Tut)