Tunisia: ex presidente Marzouki condannato a 8 anni per dichiarazioni sui social network (2)

- Nell'ottobre del 2021, l'attuale presidente tunisino Kais Saied aveva annunciato di aver predisposto il ritiro del passaporto diplomatico di Marzouki, accusandolo di "cospirare” contro il Paese. Da parte sua, Marzouki aveva risposto sulla sua pagina Facebook di non rispettare "alcuna decisione emessa da queste autorità illegali". Saied aveva già denunciato l'ex presidente per essersi "recato nelle capitali europee tentando di far saltare il vertice della Francofonia che il Paese avrebbe dovuto ospitare a novembre e cercando anche di rovinare il rapporto tra Tunisia e Francia". L'ex presidente Marzouki aveva invitato "tutti i tunisini a manifestare in difesa della costituzione, della democrazia, della libertà e della sovranità nazionale". (Tut)