Usa: Trump sostiene la fertilizzazione in vitro dopo la sentenza della Corte suprema dell'Alabama (2)

- L'ex presidente, in una rara presa di posizione sul tema dei diritti riproduttivi negli Stati Uniti, non ha commentato direttamente la sentenza, limitandosi a ribadire il suo sostegno al diritto alla vita. Finora, nel corso della sua campagna elettorale per le presidenziali di novembre, Trump non ha espresso una posizione netta e diretta sulle restrizioni all'aborto, limitandosi a dire di sostenere eccezioni al divieto nei casi di stupro, incesto o laddove la gravidanza rappresenti un rischio per la vita della mader. Le parole dell'ex presidente sono arrivate dopo che il Comitato nazionale dei repubblicani al Senato ha chiesto ai candidati di esprimere pubblicamente il proprio sostegno alla pratica della fertilizzazione in vitro, mentre i democratici e l'amministrazione Biden hanno colto l'occasione per attaccare nuovamente la Corte suprema federale, che ha abolito il diritto costituzionale all'aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade. (segue) (Was)