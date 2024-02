Egitto-Emirati: maxi-accordo da 35 miliardi di dollari per sviluppo penisola Ras al Hikma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il fondo sovrano ADQ di Abu Dhabi, 24 miliardi di dollari sono destinati allo sviluppo dell’area di Ras al Hikma, che è situata in una posizione strategica nel Mediterraneo Orientale, a circa 250 chilometri dal confine con la Libia. I restanti 11 miliardi di dollari andranno verso “depositi per condurre investimenti in progetti primari in tutto l’Egitto per sostenere la crescita e lo sviluppo economico”. L'accordo firmato oggi prevede l'iniezione di una prima tranche di 15 miliardi di dollari la prossima settimana, seguita da una seconda tranche di 20 miliardi di dollari entro i prossimi due mesi. Madbouly ha affermato che il progetto Ras al Hikma, denominato “Città del futuro”, vedrà lo sviluppo di un polo turistico ecosostenibile di caratura mondiale, con un aeroporto che sarà gestito dagli Emirati Arabi Uniti. Il fondo ADQ ha precisato che l’accordo prevede anche la realizzazione di “un centro finanziario e di zona franca dotata di infrastrutture di livello mondiale per rafforzare il potenziale di crescita economica e turistica dell’Egitto”. Il governo egiziano manterrà una partecipazione del 35 per cento nello sviluppo di Ras al Hikma, che si estenderà su una superficie di 170 milioni di metri quadrati. L’avvio dei lavori è previsto per l'inizio del 2025. (Res)