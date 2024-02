Usa: elicottero militare si schianta in Mississippi, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari statunitensi sono morti, dopo che un elicottero d’assalto delle Forze armate Usa si è schiantato venerdì nei pressi della città di Booneville, in Mississippi, durante un volo di addestramento. Lo ha annunciato il governatore dello Stato, Tate Reeves, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma X. “Saremo per sempre grati per il loro servizio, e non li dimenticheremo mai”, ha scritto. La Guardia nazionale ha precisato che l’elicottero, un Ah-64 Apache, è precipitato intorno alle 2 del pomeriggio locali durante un volo di routine. (Was)