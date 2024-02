Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha risposto per la prima volta alle critiche fatte da Israele dopo le sue dichiarazioni sul conflitto nella Striscia di Gaza. Durante una recente conferenza stampa ad Addis Abeba, Etiopia, Lula ha accusato Israele di commettere un "genocidio" nella Striscia di Gaza, evocando un paragone con lo sterminio degli ebrei in Germania. "Ciò che il governo israeliano sta facendo contro il popolo palestinese non è una guerra, è un genocidio, perché sta uccidendo donne e bambini. Non cercate di interpretare l'intervista che ho rilasciato in Etiopia. Leggete l'intervista invece di giudicarmi in base a ciò che ha detto il Primo Ministro israeliano [Benjamin Netanyahu]. Ciò che sta accadendo in Israele è un genocidio', ha dichiarato Lula oggi durante un evento a Rio de Janeiro. Lula ha rinforzato la proposta dei due Stati come l'unica soluzione possibile affinché Israele e Palestina possano "vivere in armonia" e che la classe politica deve "smettere di essere ipocrita". (segue) (Res)