Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio (3)

- Successivamente, Israele aveva dichiarato il presidente del Brasile "persona non grata". L'annuncio è stato fatto dal ministro degli Esteri Israeliano Israel Katz, figlio di sopravvissuti all'Olocausto, durante l'incontro con Meyer presso il memoriale israeliano dell'Olocausto (Yad Vashem). Davanti alle telecamere, Katz ha detto a Meyer che Lula non è benvenuto in Israele. "Non dimenticheremo né perdoneremo. È un grave attacco antisemita. A nome mio e dei cittadini israeliani, dite al presidente Lula che è persona non grata in Israele finché non si riprenderà la situazione". Il capo della diplomazia israeliana ha aggiunto: "Ti ho portato in un luogo che testimonia più di ogni altra cosa ciò che i nazisti e Hitler hanno fatto agli ebrei, compresi i membri della mia famiglia. Il paragone tra la giusta guerra di Israele contro Hamas e le atrocità di Hitler e dei nazisti è una vergogna". (segue) (Res)