Business news: Spagna, nel 2023 per Engas utile di 342,5 milioni di euro

- Nel 2023, Enagas ha ottenuto un utile di 342,5 milioni di euro, l'8,8 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il risultato del gestore tecnico del sistema del gas spagnolo include la plusvalenza derivante dalla chiusura della vendita del gasdotto Morelos per 42,2 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 780,3 milioni di euro, il 2,2 per cento in meno rispetto al 2022, mentre i ricavi sono diminuiti del 5,5 per cento a 919,6 milioni di euro. L'indebitamento netto della società è diminuito di 122 milioni di euro rispetto all'anno precedente, attestandosi a 3,3 miliardi di euro al 31 dicembre. (Spm)