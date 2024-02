Business news: Germania, ordini industria aumentati a dicembre dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dall'industria tedesca hanno registrato a dicembre un aumento dello 0,5 per cento su base mensile, il primo dopo cinque mesi consecutivi di declino. Tuttavia, rispetto a dicembre del 2022, il dato ha subito una contrazione del 5,1 per cento. Sono i risultati preliminari pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui l'incremento è dovuto allo sviluppo positivo nella costruzione di "veicoli speciali" (+6 per cento da novembre) e nella produzione di apparecchiature elettriche (+4,6 per cento). Il netto aumento in questi settori è dovuto ai grandi ordini, in particolare di aeromobili. Allo stesso tempo, le commesse per il comparto dell'auto sono diminuite del 5,3 per cento. Da novembre a dicembre dello scorso anno, gli ordini dall'estero hanno sperimento una crescita dello 0,2 per cento su base mensile, dato che sale allo 0,9 per cento per quelli interni. Il portafoglio ordini dei produttori di beni d'investimento è aumentato dello 0,3 per cento. Nei beni intermedi, l'incremento è stato dell1,3 per cento, mentre in quelli di consumo si registra un declino dello 0,3 per cento. (Geb)