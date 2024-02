Business news: Danimarca, Pil cresciuto del 2 per cento nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Danimarca ha registrato una crescita del 2 per cento nel quarto trimestre del 2023. Lo ha reso noto l'ufficio statistico danese, ripreso dall'emittente "Dr". Sulla base dei dati più recenti, il Pil del Paese nordico dovrebbe essere aumentato dell'1,8 per cento nel 2023. L’industria farmaceutica è stata la principale forza trainante dell’economia danese sia nel quarto trimestre che per l’intero 2023, secondo l'istituto di statistica. (Sts)