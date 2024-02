Business news: banca Hsbc, in 2023 profitti record, 35,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca britannica Hsbc ha annunciato profitti annuali record, riportando un utile ante imposte di 30,3 miliardi di dollari (35,4 miliardi di euro) per il 2023, in crescita del 78 per cento rispetto all'anno precedente ma inferiori della stima fatta dagli economisti di 34,1 miliardi di dollari (39,8 miliardi di euro). Tuttavia, il risultato positivo è stato offuscato dalla svalutazione della sua partecipazione nella Bank of Communications cinese, che ha portato a una diminuzione del 3,4 per cento delle sue azioni a Hong Kong. (Rel)