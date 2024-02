Business news: Paesi Bassi, settore macchinari domina classifica prodotti più redditizi per export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I macchinari industriali e i relativi componenti rappresentano il prodotto d'esportazione più redditizio per i Paesi Bassi. Questo quanto emerge dai dati dell’Ufficio centrale di statistica olandese (Cbs) per il 2022, che mostrano come le vendite del settore abbiano generato 25,5 miliardi di euro per l’economia nazionale, un valore doppio rispetto al secondo prodotto di esportazione più redditizio, il gas naturale. Il contributo principale è offerto dall'azienda Asml, specializzata nella produzione di macchine per realizzare microchip avanzati. Gli strumenti prodotti dalla società con sede a Veldhoven sono essenziali, ad esempio, per i produttori di chip in Cina, Taiwan e Corea del Sud. Per quanto riguarda il gas naturale, l'esportazione di tale risorsa ha generato 12 miliardi di euro per l’economia olandese nel 2022, in aumento rispetto all’anno precedente. Secondo il Cbs, ciò è dovuto all’elevato prezzo del gas naturale nel 2022, a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Le esportazioni di metalli sono al terzo posto e hanno generato più di otto miliardi di euro nel 2022. Seguono prodotti petroliferi, latticini e uova, prodotti chimici organici, plastica, floricoltura, carne e prodotti farmaceutici. Ciascuno di questi settori ha generato tra gli otto e i sei miliardi di euro. (Beb)