Business news: Engie, nel 2023 ricavi a 82,6 miliardi di euro

- Il gruppo energetico francese Engie nel 2023 ha registrato ricavi per 82,6 miliardi di euro, in calo del 12 per cento rispetto allo scorso anno. È quanto si legge in un comunicato. L'utile netto ricorrente è in crescita a del 3,8 per cento a 5,4 miliardi di euro. La direttrice generale, Catherine Mc Gregor, ha parlato di "risultati molto buoni per il 2023" che "illustrano la solidità della (...) performance operativa e finanziaria". (Frp)