Business news: Germania, in 2023 utile Ebitdax di Wintershall Dea in calo del 29 per cento

- L'azienda per il petrolio e il gas tedesco Wintershall Dea ha subito nel 2023 una contrazione dell'utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e costi di esplorazione (Ebitdax) del 29 per cento su base annua a circa 4,2 miliardi di euro. Tale risultato è dovuto soprattutto al declino dei prezzi del petrolio e del gas. Tuttavia, come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", il volume delle consegne è leggermente aumentato. Le attività in Russia non sono incluse nelle cifre, visto che l'intenzione di Wintershall Dea è di ritirarsi dal Paese. La conclusione è che, nello scorso anno, la società ha registrato una perdita di 51 milioni di euro, dopo quella di 4,85 miliardi di euro nel 2022. Wintershall Dea è di proprietà del conglomerato petrolchimico tedesco Basf, che detiene una quota del 72,7 per cento, e del fondo di investimento britannico Letter One, la cui quota è del 27,3 per cento. A dicembre scorso, Basf ha annunciato la vendita di Wintershall Dea ad Harbour Energy, compagnia petrolifera del Regno Unito. La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2024. (Geb)