Brasile: a gennaio entrate fiscali record, oltre 50 miliardi di euro

- Le entrate fiscali in Brasile hanno raggiunto quota 280,6 miliardi di reais (circa 51,9 miliardi di euro) nel mese di gennaio, in aumento del 6,67 per cento anno su anno. Si tratta della migliore performance mensile in termini di entrate dal 2000. Il dato è legato ad alcune riforme legislative e ad inediti surplus in alcune imposte sul reddito. Una nota delle autorità brasiliane riferisce che "un punto culminante nel bilancio è stato il contributo di 6,1 miliardi di reais (circa 1,13 miliardi di euro) in raccolte atipiche, derivanti da eventi unici o modifiche legislative". Altri 4,1 miliardi di reais (circa 759 milioni di euro), riferisce la nota, provengono da imposte sul reddito di capitale, legati principalmente alla tassazione dei fondi esclusivi dei "super ricchi". Il capo del centro di studi fiscali e doganali dell'Agenzia delle entrate del Brasile (Receita federal), Claudemir Malaquias, ha detto che "parte di questa crescita è stata strutturale, ma per un'altra parte è necessario attendere la fine del trimestre per fare un confronto", precisando che il fisco "sta ancora analizzando l'afflusso delle entrate risultanti dalla tassazione dei fondi offshore".(Brb)