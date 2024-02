Brasile: Lula risponde critiche da Israele per la prima volta, non è guerra ma genocidio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito, il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha dichiarato che le esternazioni del ministro degli Esteri Israeliano sono "inaccettabili nella forma e false nei contenuti". Katz aveva invitato Lula a presentare le scuse agli ebrei per aver paragonato l'operazione israeliana nella Striscia di Gaza all'Olocausto. In un messaggio su X, redatto in portoghese, il capo della diplomazia israeliana aveva scritto: "Milioni di ebrei in tutto il mondo aspettano le tue scuse. Come osi paragonare Israele a Hitler? È necessario ricordarti cosa ha fatto Hitler? Portò milioni di persone nei ghetti, rubò le loro proprietà, li usò come lavoratori forzati e poi, con infinita brutalità, cominciò ad ucciderli sistematicamente. Prima con colpi di pistola, poi con il gas. Un'industria per lo sterminio degli ebrei, in modo ordinato e crudele". (segue) (Res)