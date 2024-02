Giustizia: Sisto, separazione carriere va in Aula, ce la portiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procederemo, grazie all'iniziativa del capogruppo alla Camera Paolo Barelli, alla calendarizzazione della separazione delle carriere. “Va in Aula, la portiamo in Aula”. Così il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo al congresso azzurro a Roma. “Quando ci si chiede se si farà, dico che la faremo: il cittadino quando varca la soglia di un Tribunale deve sapere che c'è un giudice terzo ed imparziale, che decide in modo assolutamente equidistante dal pubblico ministero e dalla difesa. Questi sono principi per cui Silvio Berlusconi si è lungamente battuto, in virtù di un'esperienza drammatica: non dimentico mai quando raccontava il numero dei processi subiti, le centinaia di perquisizioni, le mille ore passate a studiare migliaia di pagine", ha aggiunto Sisto. (segue) (Rin)