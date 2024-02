Brasile: evasione dal carcere di massima sicurezza, arrivati agenti della Forza nazionale per operazioni ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati nella città di Mossoro, nello Stato di Rio Grande del Nord, 58 agenti della Forza nazionale del Brasile che aiuteranno nelle operazioni di ricerca di due persone fuggite la settimana scorsa dal locale carcere di massima sicurezza. In totale, 111 agenti dovranno aiutare nella ricerca dei due detenuti che, secondo le indagine preliminari, avrebbero usato strumenti ritrovati all'interno del carcere per aprire il buco attraverso il quale sono fuggiti dalle celle. Il carcere era in ristrutturazione interna e le attrezzature non erano conservate adeguatamente, facilitando l'accesso ai detenuti, secondo quanto riportato dai media brasiliani. Ieri la Polizia federale (Pf) ha arrestato tre persone sospettate di aver aiutato l'evasione dei detenuti, la prima da un carcere di massima sicurezza in Brasile. (segue) (Brb)