Francia-Stati Uniti: colloquio Macron-Biden, focus su Ucraina e Medio Oriente

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo statunitense Joe Biden, durante il quale è stata evocata la situazione in Ucraina e nel Medio Oriente. Lo ha reso noto l'Eliseo. I presidenti "si sono accordati sulla necessità di continuare a rafforzare il sostegno all'Ucraina per aiutarla a far fronte alla guerra d'aggressione della Russia", ha spiegato la presidenza francese, aggiungendo che Macron ha illustrato a Biden gli "obiettivi" della conferenza prevista per il 26 febbraio a Parigi. "In merito al Medio Oriente, il presidente della Repubblica ha ricordato la sua opposizione al lancio di un'operazione israeliana a Rafah e la necessità di un cessate il fuoco", ha fatto sapere l'Eliseo. Macron e Biden hanno sottolineato "l'importanza" di trovare un accordo per la liberazione degli ostaggi e hanno "riaffermato la loro determinazione comune nell'evitare" un'escalation di tensione nella regione.(Frp)