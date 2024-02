Usa: Forze armate stanno monitorando un pallone aerostatico nei cieli del Midwest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi stanno monitorando un pallone aerostatico ad alta quota che sta sorvolando la regione del Midwest, anche se non hanno ancora confermato una minaccia alla sicurezza nazionale. Il Comando per la difesa aerospaziale del Nord America (Norad) ha comunicato in una nota che il velivolo si trova ad una quota di circa 13 mila metri, e che lo sta monitorando in collaborazione con l'Amministrazione federale per l'aviazione (Faa). Le Forze armate statunitensi hanno dispiegato alcuni caccia da combattimenti nei cieli dello Utah, i quali hanno stabilito che il pallone "non è manovrabile, e non rappresenta una minaccia alla sicurezza nazionale o al traffico aereo: continueremo a monitorare". (Was)