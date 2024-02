Usa: lobby delle armi, per l'ex Ad multa milionaria per impiego illecito dei fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Rifle Association (Nra), potente organizzazione lobbistica che agisce in favore dei detentori di armi negli Stati Uniti, è stata riconosciuta colpevole insieme al suo ex amministratore delegato, Wayne LaPierre, di impiego improprio dei fondi ottenuti dai suoi finanziatori. La giuria selezionata nel quadro del processo avviato dall'ufficio del procuratore generale di New York ha stabilito che l'organizzazione "non è riuscita ad impedire ai suoi dirigenti", incluso LaPierre, di utilizzare milioni di dollari donati dai finanziatori per spese di natura personale, come viaggi di lusso e la sottoscrizione di contratti fittizi. L'organizzazione è stata accusata di avere violato le leggi statali in materia di regolamentazione delle realtà no profit. LaPierre è stato condannato a pagare 4,3 milioni di dollari di anni alla Nra, avendo violato lo statuto dell'organizzazione più di una volta durante la sua leadership, causando danni che gli inquirenti hanno stimato intorno ai 5,4 milioni. (Was)