Business news: Air Liquide, nel 2023 utile netto a 3,07 miliardi di euro (+11,06 per cento)

- Air Liquide, azienda francese attiva nella produzione di gas industriale, nel 2023 ha registrato un aumento dell'11,06 per cento dell'utile netto, arrivato a 3,07 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato. I ricavi sono scesi del 7,8 per cento, a 27,6 miliardi di euro, mentre il risultato operativo è aumentato del 4,2 per cento, superando i 5 miliardi di euro. "In due anni abbiamo praticamente raggiunto l'ambizione di aumento del margine che ci eravamo fissati all'orizzonte del 2025, nel quadro del nostro piano strategico Advance", ha affermato nel comunicato Francois Jackow, direttore generale di Air Liquide. (Frp)