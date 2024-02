Tunisia: Italia terzo investitore con 78 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è il terzo investitore estero della Tunisia dopo Francia e Qatar. È quanto emerge dai dati dell’Agenzia tunisini per la promozione degli investimenti (Fipa) visti da "Agenzia Nova". Alla fine dello scorso anno, il flusso di investimenti esteri in Tunisia ha raggiunto l'importo di 2,522 miliardi di dinari, equivalenti a circa 750 milioni di euro, con variazioni positive del 13,5 per cento rispetto al 2022, del 34,4 per cento rispetto al 2021 e del 33,7 per cento rispetto al 2020. Gli investimenti diretti esteri (Ide) hanno raggiunto nel 2023 l'importo di 712 milioni di euro. Questi investimenti hanno registrato un aumento del 7,7 per cento rispetto al 2022, del 29,3 per cento rispetto al 2021 e del 30 per cento rispetto al 2020. (segue) (Tut)