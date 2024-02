Moldova: Borghi (Iv), vigilare su Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 28 febbraio il congresso della Transnistria, la regione separatista della Moldova in mano ai filorussi, voterà per l'unificazione con la Russia. “Vigiliamo, se non vogliamo un'altra guerra alle porte d'Europa". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. “Nel frattempo sono apparsi cartelli propagandistici con la scritta 'Per una Russia unita'. Qualsiasi cambio dello status quo sarebbe una nuova e gravissima violazione del diritto internazionale, oltre ad introdurre un ulteriore elemento di tensione nella regione”, aggiunge. (Rin)