Giustizia: Sisto, separazione carriere va in Aula, ce la portiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Procederemo, grazie all'iniziativa del capogruppo alla Camera Paolo Barelli, alla calendarizzazione della separazione delle carriere. “Va in Aula, la portiamo in Aula”. Così il senatore di Forza Italia e viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, intervenendo al congresso azzurro a Roma. “Quando ci si chiede se si farà, dico che la faremo: il cittadino quando varca la soglia di un Tribunale deve sapere che c'è un giudice terzo ed imparziale, che decide in modo assolutamente equidistante dal pubblico ministero e dalla difesa. Questi sono principi per cui Silvio Berlusconi si è lungamente battuto, in virtù di un'esperienza drammatica: non dimentico mai quando raccontava il numero dei processi subiti, le centinaia di perquisizioni, le mille ore passate a studiare migliaia di pagine", ha aggiunto Sisto. (segue) (Rin)