Giustizia: Sisto, separazione carriere va in Aula, ce la portiamo (2)

- "Tra i tanti temi che affronteremo - ha proseguito - ne cito, oltre alla riforma Nordio, due di particolare attualità. Il primo, il sequestro dei telefoni cellulari. Su proposta del senatore Zanettin, integrata con lo sforzo della meravigliosa squadra della giustizia di Forza Italia, oltre che dalla riflessione del governo, è di prossimi conio un provvedimento che farà autorizzare il sequestro non più dal Pubblico Ministero, ma dal giudice. Il cellulare è un pezzo della nostra vita, ed è giusto che le garanzie siano particolarmente qualificate, soprattutto per la messaggistica, come sancito dalla Corte costituzionale. E da ultimo i reati fiscali. È in arrivo una riforma per cui sarà possibile pensare ad un fisco amico anche nei processi penali. Per alcuni reati non gravi, sarà possibile, pagando il 100 per cento, evitare conseguenze penalmente rilevanti. La battaglia sulla giustizia è la nostra battaglia, la grande, storica battaglia di Forza Italia", ha concluso Sisto. (Rin)