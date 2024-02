Libano-Israele: sale a 210 bilancio miliziani Hezbollah morti in attacchi israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 210 il bilancio dei combattenti del movimento sciita libanese Hezbollah deceduti dall'inizio degli scontri con le forze israeliane al confine tra Libano e Israele, l'8 ottobre 2023. Lo ha riferito lo stesso “Partito di Dio” libanese in una nota ufficiale, annunciando la morte del “martire” Muhammad Abd al-Rasoul Alawiyah “Abu Ali”, originario della città di Maroun al Ras, nel sud del Libano. Sempre oggi, l'Autorità sanitaria islamica (affiliata al partito sciita filo-iraniano) ha confermato la morte di due suoi membri a seguito di un attacco notturno delle Forze di difesa di Israele (Idf) contro un centro della protezione civile nella città di Blida, nel sud del Libano, vicino alla Linea Blu che delimita il confine de facto con lo Stato ebraico. Lo ha reso noto l’organismo attraverso un comunicato stampa, mentre in precedenza i media libanesi avevano parlato di quattro morti. L’Autorità sanitaria legata a Hezbollah precisa che è stata colpita per la seconda volta dalle Idf dall’8 ottobre a oggi. Ieri almeno tre persone sono morte in un attacco di droni delle Idf contro un edificio a Kfar Rumman, nel distretto meridionale di Nabatiye, sempre nel sud del Libano. (Lib)