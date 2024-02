Usa: Trump sostiene la fertilizzazione in vitro dopo la sentenza della Corte suprema dell'Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso pubblicamente il suo sostegno alla pratica della fertilizzazione in vitro, chiedendo alle autorità dell'Alabama di prendere provvedimenti per "preservare" la possibilità di congelare i propri embrioni, dopo che la Corte suprema dello Stato ha stabilito che questi "sono a tutti gli effetti esseri umani". In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha scritto che "con la mia leadership, il Partito repubblicano sosterrà sempre la creazione di nuove, forti famiglie americane: dobbiamo permettere alle madri e ai padri di fare figli, e non certo ostacolarli". L'ex presidente ha aggiunto che questo include "il sostegno alla disponibilità di trattamenti per la fertilità, come il congelamento degli embrioni, in tutti gli Stati", e ha chiesto alle autorità dell'Alabama di "agire immediatamente" per preservarne la disponibilità, dopo che diverse cliniche hanno già sospeso il trattamento dopo la sentenza della Corte suprema. (segue) (Was)