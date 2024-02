Migranti: Usa, Florida annuncia invio di altri soldati in Texas al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha annunciato l'invio di ulteriori militari della Guardia nazionale dello Stato in Texas, per rafforzare la sicurezza al confine con il Messico alla luce della crisi dei migranti. Durante un discorso davanti alla sede del dipartimento per l'ordine pubblico della Florida, DeSantis ha affermato che il nuovo contingente è composto da 50 membri della Guardia nazionale e 76 agenti per il pattugliamento stradale. "Il governo federale si rifiuta di fare qualcosa, e noi dobbiamo difendere i confini del Paese", ha detto il governatore. (Was)