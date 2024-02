© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa al talk "Attraverso Roma. Poli civici e servizi di prossimità", nell'ambito dell'evento "Tre viste su Roma - Il Laboratorio 050 si presenta alla città".Roma, Macro, via Nizza 138 (ore 11:45)– L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene al talk "Biodiversità, Forestazione e Giustizia" nell'ambito dell'evento "Tre viste su Roma - Il Laboratorio 050 si presenta alla città".Roma, Macro, via Nizza 138 (ore 11:45)– L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa all'incontro "Idee per Roma - Sotto Roma" nel quadro dell'evento "Tre viste su Roma - Il Laboratorio 050 si presenta alla città".Roma, Macro, via Nizza 138 (ore 15) (segue) (Rer)