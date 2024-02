Forza Italia: Gasparri, a congresso dimostrato che classe dirigente c'è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani ha fatto un intervento molto alto, concreto, solido, si è anche commosso ripensando ad una lunga storia. “Al congresso di Forza Italia c'è stata molta partecipazione, entusiasmo, abbiamo dimostrato che la classe dirigente c'è ed è vitale”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg4 in collegamento dal congresso nazionale del partito. “Credo che Berlusconi dall'alto guardi compiaciuto ad un movimento politico, una passione civile, una ricchezza di contenuti, con ministri, presidenti di regione e la presenza di una generazione di cinquantenni accanto a quella dei trentenni, rappresentati da Benigni. Oggi Forza Italia è considerata da tutti una realtà che non ha più un leader come Berlusconi, insostituibile, ma con la consapevolezza che anche il berlusconismo e quindi Forza Italia sono insostituibili. Noi ci saremo anche in futuro", ha aggiunto. (Rin)