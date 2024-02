Roma: Rocca, manichino bruciato atto inqualificabile, solidarietà a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido "pienamente le parole del presidente Sergio Mattarella: il manichino bruciato raffigurante la premier Meloni è un atto inqualificabile. Non è il primo segnale di violenza e intolleranza di queste ultime ore. C’è chi come un assessore di sinistra del III Municipio di Roma, esponente dei centri sociali, tra gli organizzatori del corteo, si è ampiamente dimostrato ancorato a una cultura della violenza e della divisione". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Questo assessore prima ha cercato di impedire a rappresentanti delle istituzioni di partecipare alla manifestazione per ricordare Valerio Verbano, poi ha espresso gratitudine nei confronti di chi ha dato alle fiamme il manichino raffigurante Giorgia Meloni alimentando un clima d’odio assurdo - aggiunge Rocca -. Esprimo a nome mio personale e della Giunta della Regione Lazio, la mia solidarietà e vicinanza al presidente del Consiglio", conclude Rocca. (Rer)