Iran: forze di sicurezza iraniane uccidono leader militante sunnita in Pakistan

- Le forze di sicurezza iraniane hanno eliminato uno dei leader gruppo militante sunnita Jaish al Adl, Ismail Shahbakhsh, in un'operazione effettuata nel sud-est del Pakistan. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”, il 26enne Shahbaksh è stato eliminato in uno scontro armato nel quattordicesimo anniversario dell'arresto di Abdolmalek Rigi, noto leader di un altro gruppo ribelle sunnita, Jundullah. Entrambi i gruppi armati, Jaish al Adl e Jundullah, fanno base tra la provincia pakistana del Belucistan e quella iraniana di Sistan e Balucistan: si tratta di territori abitati da beluci (presenti anche in Afghanistan), popolo di lingua iranica e religione musulmana perlopiù sunnita, il cui nazionalismo è all’origine anche di fenomeni di insurrezione e terrorismo. Nel dicembre del 2023, Jaish al Adl aveva rivendicato la responsabilità di un attacco contro una stazione di polizia nella provincia iraniana sudorientale del Sistan e del Baluchestan, provocando la morte di 12 agenti e il ferimento di altri sette. (segue) (Irt)