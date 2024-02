Iran: forze di sicurezza iraniane uccidono leader militante sunnita in Pakistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di sicurezza iraniana avviene nel contesto del recente miglioramento delle relazioni tra Iran e Pakistan dopo la crisi di gennaio. Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, infatti, Teheran ha colpito con missili balisti e droni postazioni del gruppo militante sunnita Jaish al Adl. Il governo pachistano ha condannato “la violazione non provocata” del suo spazio aereo, convocato l’incaricato d’affari iraniano e richiamato il suo ambasciatore a Teheran. Alla protesta è seguita, il 18 gennaio, l’operazione “Marg Bar Sarmachar” (“Morte agli insorti”) ovvero una serie di attacchi “mirati” contro nascondigli di terroristi nel Sistan e Balucistan. Non è la prima volta che si verificano azioni di questo tipo al confine tra i due Paesi, che pure non hanno dispute territoriali: ci sono diversi precedenti negli ultimi dieci anni. (Irt)