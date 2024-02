Egitto-Emirati: maxi-accordo da 35 miliardi di dollari per sviluppo penisola Ras al Hikma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato oggi in Egitto un accordo per un maxi investimento degli Emirati Arabi Uniti teso a sviluppare la penisola mediterranea di Ras al Hikma, situata tra le città costiere di Dabaa e Marsa Matrouh, a ovest di Alessandria. Lo ha affermato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in una conferenza stampa dopo la firma, secondo quanto riferisce il sito web dell’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. Il capo del governo egiziano ha detto che gli Emirati Arabi Uniti inietteranno ben 35 miliardi di dollari in investimenti diretti esteri in Egitto nei prossimi due mesi, contribuendo così a risolvere la grave crisi valutaria che minaccia la capacità dell’Egitto di onorare i debiti esteri e di mantenere la stabilità della sterlina egiziana in un momento di grande tensione internazionale. (segue) (Res)