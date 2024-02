Roma: Iannarelli-Giovagnorio (Fd'I), esprimiamo massima solidarietà al presidente Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un clima da anni di piombo. Con l'atto vandalico di bruciare il manichino con le sembianze di Giorgia Meloni, la Capitale torna indietro di decenni. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio, Chiara Iannarelli di Fd'I e il consigliere del Municipio XIII Roma, Marco Giovagnorio di Fd'I. "Esprimiamo massima solidarietà al nostro presidente del Consiglio. Atti vili di questo genere - aggiunge -, nel corso del corteo per commemorare a Montesacro la morte di Valerio Verbano, un giovane militante della sinistra extraparlamentare barbaramente ucciso nel 1980, vanno stigmatizzati in maniera trasversale dalla politica tutta, senza distinzione di colore e di bandiere. La violenza non può e non deve essere contemplata mai".(Com)