- Le immagini delle cariche di Pisa e Firenze “sono scioccanti. Non è ammissibile che studenti e giovani che manifestano vengano trattati in questo modo”. Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. “Il ministro Piantedosi chiarisca quanto è accaduto: chi ha ordinato l'utilizzo dei manganelli? Il Viminale era al corrente? Ha dato il suo assenso?", aggiunge. (Rin)