Sicurezza: De Cristofaro (Avs), servono numeri identificativi Forze dell’ordine

- Per evitare abusi, eccessi “servono i numeri identificativi su divise e caschi delle Forze dell'ordine, a tutela dei manifestanti e delle forze dell'ordine per bene, che sono la stragrande maggioranza”. Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto di Palazzo Madama. “Vorrei rassicurare Malan, Foti, Gasparri e gli altri esponenti della destra che la proposta di 'scorte democratiche' alle manifestazioni lanciata da Fratoianni, non è per difendere gli studenti dalle Forze dell'ordine, anche se servirebbe visto quanto successo oggi e nei giorni scorsi in giro per l'Italia, ma da un ministro incapace di tollerare e gestire il dissenso. Le Forze dell'ordine hanno il compito di tutelare l'ordine pubblico, non manganellare chi manifesta. Dal ministro Piantedosi una gestione sudamericana delle manifestazioni”, aggiunge. (Rin)