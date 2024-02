Roma: De Cristofaro (Avs), da destra campagna diffamatoria contro assessore Municipio III Blasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla destra "una campagna diffamatoria contro il nostro assessore del Municipio Roma III Luca Blasi reo di avere partecipato, e poi rivendicato con un post su Facebook, alla manifestazione che ogni anno si tiene per ricordare Valerio Verbano, residente in quel municipio e barbaramente uccido per mano fascista nel 1980. Associare la partecipazione di Blasi al corteo, con chi ha bruciato il manichino raffigurante Giorgia Meloni è il solito giochino della destra". Lo afferma, in una nota, il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto di Palazzo Madama. "Il Donzelli che oggi chiede le dimissioni di Blasi - aggiunge - è lo stesso che qualche giorno fa di fronte alle braccia tese ad Acca Laurentina ha minimizzato e giustificato una cosa quella si molto grave ben diversa dal partecipare ad una manifestazione antifascista".(Com)