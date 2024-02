Pisa: Avs, interrogazione a governo, “verificare corretta gestione ordine pubblico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo sapere per quale motivo - aggiungono i parlamentari rossoverdi - vi è stato un uso sproporzionato e ingiustificato della forza nei confronti degli studenti e delle studentesse che manifestavano in modo pacifico. Infine vogliamo sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il governo , alla luce dei numerosi episodi di manifestazioni in cui le forze dell'ordine, ad avviso degli interroganti, ricorrono ad un uso sproporzionato della forza contro i manifestanti, affinché si ponga fine a questo crescente clima di intolleranza - si conclude l'interrogazione di Avs - che rischia di minacciare la libertà di manifestazione e di espressione del dissenso. (Rin)