- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura la manifestazione "Quattro Zampe in Fiera".Fiera di Roma, Padiglione 3, viale Eiffel 60 (ore 10)- L'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti di Roma Capitale Andrea Catarci partecipa alla cerimonia dei Giuramenti Collettivi di Cittadinanza.Roma, Anagrafe Centrale, via Luigi Petroselli 50 (ore 10) (segue) (Rer)