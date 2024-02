Agricoltura: Nevi, per FI è settore strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È alla base della catena industriale di trasformazione dei prodotti agroalimentari che sono una straordinaria eccellenza nel mondo e che sostengono il nostro export, un settore che insieme all'industria alimentare ha fatturato 650 miliardi, ha fatto 60 miliardi di export. Abbiamo definito una serie di proposte ben precise per dare un segnale molto forte", ha sottolineato Nevi, che ha aggiunto: "In questi ultimi giorni siamo stati vicini al mondo agricolo che protestava per problematiche che hanno investito il settore e che sono esogene rispetto le politiche di governo. È importante capire e costruire una serie di iniziative e proposte che possano sostenere questo settore". (Rin)