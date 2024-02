Forza Italia: Zangrillo, continuerà a scrivere importanti pagine in storia Italia e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo abbiamo dimostrato in questi mesi di profondo dolore, in cui ci siamo sentiti soli e spaesati, ma ci siamo rialzati più forti di prima con un unico grande obiettivo - prosegue Zangrillo -: dare voce all’Italia, a chi lavora, a chi fa impresa, a chi è giovane e sogna un Paese all’altezza delle proprie aspettative, a chi è meno fortunato di noi e ha bisogno di sostegno. Quello che abbiamo fatto in trent’anni di Forza Italia e che vogliamo continuare a fare, convinti di poter scrivere, nel solco tracciato dal nostro Presidente, una nuova pagina di storia del Paese e dell’Europa". Zangrillo, che ha ricordato le tante iniziative avviate in quindici mesi di governo per modernizzare la Pubblica amministrazione, ha ringraziato Antonio Tajani "per il suo grande impegno nel tenerci uniti e nel farci credere di poter continuare da protagonisti la storia politica del centrodestra con Forza Italia al centro". Grazie anche a militanti, coordinatori, sindaci e amministratori locali - compresi gli 88 delegati provenienti dal Piemonte, di cui è coordinatore regionale - "per la straordinaria campagna di tesseramento appena conclusa". "A fronte di questo risultato, siamo chiamati ancora di più ad assumerci le nostre responsabilità come forza di governo – è un altro passaggio dell’intervento del ministro Zangrillo -. Continuiamo ad essere punto di riferimento all’interno del Ppe e abbiamo il compito di rinsaldare le fila della grande famiglia del centrodestra, per continuare ad essere il ‘lievito’ – come ha sempre sostenuto il nostro fondatore - di una coalizione forte, unita e coesa". (Rin)