Lazio: Trancassini (Fd'I), con governo Meloni agricoltura è volano per crescita

- Con il governo Meloni, l'agricoltura è un volano per la crescita. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini, intervenendo al convegno "Sabina terra viva. Convegno tematico su valorizzazione e sviluppo agroalimentare e agrituristico nella provincia di Rieti" che si è svolto nella sala consiliare del comune di Magliano Sabina, in provincia di Rieti. In passato "abbiamo pagato un prezzo altissimo per l’enorme distanza della Regione e dello Stato dai nostri territori, lo dico da ex sindaco. Stiamo vivendo una nuova stagione politica e infatti non è un caso che qui oggi sono presenti il presidente del consiglio regionale del Lazio insieme a due assessori, a consiglieri, dirigenti regionali per ascoltare le esigenze delle nostre comunità e lavorare insieme per trovare soluzioni - aggiunge Trancassini -. Abbiamo davanti un’occasione storica che deve essere colta dalle amministrazioni comunali e dalle nostre imprese. Occorre essere vivaci, propositivi e consapevoli dell’importanza dei prodotti che il territorio produce e della capacità di incidere sul mercato - spiega Trancassini -. In passato è accaduto che non si è investito sufficientemente sulle nostre eccellenze agroalimentari trascurando l’importanza del nostro Made in Italy. Grazie al governo Meloni scriviamo una pagina di storia completamente diversa rimettendo al centro dell’attenzione politica l’agricoltura come volano per la crescita economica della Nazione e per la valorizzazione delle nostre eccellenze", conclude. (Com)