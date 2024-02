Forza Italia: Benigni, partiti se vogliono avere futuro devono investire su giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un partito "che vuole avere futuro" deve "investire sui giovani". Lo ha detto Stefano Benigni, segretario nazionale del movimento giovanile azzurro, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. In Forza Italia "abbiamo fatto un lavoro eccellente su tutti i livelli della cabina di comando. Questo partito valorizza il merito e il consenso e la strada intrapresa da Tajani è quella giusta. Questo Congresso è un passaggio per dire che ci siamo, che siamo determinanti e che vogliamo esserlo anche in Europa dove vogliamo realizzare il sogno di Berlusconi, ossia raggiungere il 10 per cento", ha concluso. (Rin)