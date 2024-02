Innovazione; Osnato (Fd'I), centro ricerche Eni un’eccellenza, Italia può avere vantaggio competitivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'Agritech alla mobilità sostenibile, dalla filiera della cattura, utilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica (CCUS) al monitoraggio ambientale, dalle rinnovabili agli studi sull'energia da fusione che replica il processo che avviene nel Sole, Eni è oggi impegnata in una serie di attività che rappresentano il futuro dell'intero pianeta. In esse, l'Italia può ottenere o consolidare un importante vantaggio competitivo", prosegue l'esponente di Fd'I. "Il Governo Meloni mostra una spiccata sensibilità a questi temi: pensiamo alla revisione del Pnrr, con Transizione 5.0, al piano Mattei per l'Africa, alle politiche per l'approvvigionamento energetico e alle disposizioni pro-investimenti che troviamo nella riforma fiscale. Chiunque produce e innova sappia che saremo sempre dalla sua parte", conclude Osnato. (Com)