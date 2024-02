Brasile: Bolsonaro, nuovo appello per manifestazione a suo sostegno domenica a San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha rilanciato l'invito ai suoi sostenitori per partecipare alla "manifestazione pacifica" che si terrà domenica 25 a San Paolo. "Amici da tutto il Brasile, specialmente quelli da tutta San Paolo. Tra due giorni, domenica, il nostro incontro alla [via] paulista. Un atto pacifico per il nostro Stato di diritto democratico. Per la nostra libertà, per la nostra famiglia e per il nostro futuro", scrive Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Il discorso di apertura della manifestazione in favore dell'ex presidente sarà quello della moglie, Michelle, e segna il ritorno dei sostenitori di Bolsonaro in piazza, ora in opposizione. (segue) (Brs)