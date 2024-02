Forza Italia: Pichetto, Tajani ha coraggio e voglia di cambiare futuro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Schiena dritta, coraggio e voglia di cambiare davvero il futuro dell’Italia sono “caratteristiche che Antonio Tajani possiede”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “Sono certo che il presidente Berlusconi, in questo momento, sarebbe orgoglioso di te, di noi, di tutti voi”, ha concluso. (Rin)