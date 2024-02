Spagna: il numero definitivo di morti nell'incendio a Valencia è di dieci persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di dieci persone il numero definitivo dei morti nell'incendio divampato ieri nel complesso residenziale del quartiere Campanar a Valencia. Come riferiscono i media spagnoli, la polizia scientifica ha riferito che non ci sono più persone disperse dopo l'incendio, poiché sono state trovate vive o i loro corpi sono stati identificati all'interno dell'edificio dopo una prima ispezione visiva. Questa mattina le forze di sicurezza avevano parlato di quattordici persone disperse, ma nel corso della giornata sono riuscite a contattarne e localizzarne quattro. In seguito, gli agenti hanno individuato i corpi delle dieci vittime, un numero che coincide con quello delle persone irreperibili. (Spm)