Forza Italia: Zangrillo, Tajani ci ha tenuti insieme con equilibrio

- Antonio Tajani “ci ha tenuti insieme con equilibrio, pazienza e saggezza”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, in occasione del Congresso nazionale di Forza Italia in corso al palazzo dei Congressi, a Roma. “Tajani ci ha fatto capire che dobbiamo essere capaci di stare insieme per proseguire sulla strada tracciata da Berlusconi”, ha ricordato. “Forza Italia esiste, resiste e cresce”, ha concluso Zangrillo. (Rin)